Vernetzung als Triebfeder für Innovationen

Reutte, Sonthofen – Defizite in der Innovationsbereitschaft attestierte Christoph Schneider, Leiter der Abteilung Wirtschafts- und Handelspolitik der Wirtschaftskammer Österreich, kürzlich den heimischen Unternehmen und dem Wirtschaftsstandort Österreich insgesamt. Er führt dies unter anderem auf geringe Personalressourcen zurück. Bei 60 Prozent der Unternehmen würde es demnach an Mitarbeitern fehlen, die Innovationen vorantreiben. Besonders bei digitalen Geschäftsmodellen hinke Österreich hinterher.

Kleine Unternehmen könnten dieses Manko durch Kooperationen, so genannten Innovationspartnerschaften, wettmachen. Für Außerferner Unternehmen wäre es naheliegend, sich verstärkt mit Partnern aus dem Allgäu zu vernetzen. Dies ist auch das Ziel des grenzüberschreitenden Netzwerks „Industrie 4.0/Digitalisierung“. Die Stadt Sonthofen hat letztes Jahr gemeinsam mit der Robert Bosch GmbH, der FA Ceratizit Austria GmbH sowie zahlreichen weiteren Unternehmen aus dem gesamten Allgäu und Westschwaben diese Initiative gegründet. Das Netzwerk soll das Know-how in der Region bündeln, Kontakte zu anderen Unternehmen und Institutionen fördern und gemeinsam die Digitalisierung vorantreiben. Diesem Netzwerk haben sich mittlerweile auch die Allgäu GmbH, die IHK Schwaben sowie die Handwerkskammer Schwaben angeschlossen.

Auf Tiroler Seite bemühen sich nun die Reuttener Bezirksstelle der Wirtschaftskammer und die Regionalentwicklung Außerfern (REA) um eine Erweiterung des Netzwerks. Am 20. März um 18 Uhr stellt Initiator Andreas Maier, Wirtschaftsförderer der Stadt Sonthofen, interessierten Unternehmern das Netzwerk „Industrie 4.0/Digitalisierung“ in der Wirtschaftskammer Reutte vor. Die nächste Netzwerk-Veranstaltung ist der Technologietag am 28. März ab 13 Uhr an der Hochschule Kempten. Eine Reihe von Fachvorträgen widmet sich dort der Frage, wie Produktionstechniken noch effizienter gestaltet werden können. Anmeldungen für den Technologietag sind bis 19. März an michael.beck@hs-kempten.de möglich. Das Programm ist unter www.alles-ausserfern.at abrufbar. Die Initiative wird über das Interreg-Programm Österreich-Bayern 2014–2020 gefördert. (TT, fasi)