Neue Regelungen: Meldepflicht für Airbnb und Co. kommt 2020

Wien – Die türkis-blaue Bundesregierung nimmt jetzt sowohl die Buchungsplattformen als auch die Vermieter in die Pflicht. Mit neuen, verschärften Regelungen werde man rasch faire Rahmenbedingungen für die touristische Zimmervermietung herstellen, heißt es im Büro von Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP). Im Vorjahr haben allein 770.000 Gäste aus 187 Ländern via Airbnb Zimmer in Österreich gebucht, Tendenz hier und auch bei anderen Plattformen stark steigend.

So werde die geplante EU-Richtlinie, wonach Buchungsplattformen alle Buchungen und Umsätze den Behörden bekannt geben müssen, in Österreich bereits 2020 umgesetzt. Zudem will die Regierung eine österreichweit einheitliche Registrierungspflicht für alle Privatvermietungen über Online-Plattformen einführen. Die Registrierungspflicht solle jedenfalls möglichst einfach und digital in wenigen Klicks über die neue zentrale Plattform oesterreich.gv.at der Bundesregierung abzuwickeln sein.

Köstinger will in den kommenden Wochen Gespräche mit allen Bundesländern aufnehmen, um eine möglichst einfache und österreichweit einheitliche Lösung zu erarbeiten. Ziel sei es, dass ab 1. Jänner 2020 nur noch Wohnungen über Airbnb und andere Plattformen vermietet werden, für die auch ordnungsgemäß Abgaben und Steuern entrichtet werden. „Es geht hier um Steuergerechtigkeit in der Tourismus-Branche. Wer Zimmer vermietet, der soll dafür Steuern bezahlen, genau wie es Hotels, Pensionen oder Gasthöfe auch tun müssen“, sagt Köstinger.

Neben Maßnahmen im Bereich Online-Werbung und Online-Handel lege man einen zentralen Fokus auf Online-Vermittlungsplattformen, so Finanzminister Hartwig Löger. „Künftig wird es Betreibern der ,Sharing Economy‘ nicht mehr möglich sein, Daten vor der Finanzverwaltung zu verheimlichen. Denn Plattformbetreiber werden dafür haften, dass die Betreiber ihrer Meldeverpflichtung tatsächlich nachkommen.“ (va)