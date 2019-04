Ostern wird wieder zum Härtetest für den Luftverkehr

Frankfurt – In den kommenden Tagen wird es ernst an den deutschen Flughäfen. Wenn zum Wochenende die Osterferien in vielen Ländern beginnen, drängen schon ab Donnerstag Hunderttausende Passagiere gleichzeitig an die Gates. Weil der große Andrang im vergangenen Sommer zu einem beträchtlichen Chaos in Europas Luftraum beigetragen hat, soll in dieser Saison alles besser werden, haben Airlines, Behörden und Flughäfen versprochen. Doch Engpässe bei der Flugsicherung und beim Fluggerät lassen keine Euphorie aufkommen.

Der deutsche Flughafenverband ADV sieht seine Mitglieder gut vorbereitet: Allerorten werde das Personal aufgestockt, Prozesse würden optimiert. Doch der deutsche Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) erklärte selbst: „In diesem Sommer können wir noch nicht alle glücklich machen.“ Er sprach von unvermeidbaren „Ruckeleien“. Dazu kommt, dass wegen der Probleme um Boeings Pannenflieger 737 Max Mittelstreckenflugzeuge in Europa ein knappes Gut sind.

Europaweit waren im Vorjahr 334 Millionen Fluggäste von Verspätungen und Annullierungen betroffen. Der Schaden dadurch betrug 17,6 Mrd. Euro. Ostern wird der erste Härtetest und zeigen, ob aus den gewonnenen Lehren auch die richtigen Rückschlüsse gezogen wurden. (APA, dpa)