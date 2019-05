Leitner über Milliarde, Olympia-Deal und Städte

Innsbruck – Die Südtiroler Leitner-Gruppe mit Hauptsitz in Sterzing erzielte im Vorjahr mit einem Sprung von 873 Mio. auf 1,02 Mrd. Euro einen neuen Umsatzrekord. Laut Vorstandschef Anton Seeber wurden 93 Seil- und Sesselbahnen, elf Windkraftanlagen, 852 Pisten- und Ketten-Nutzfahrzeuge sowie gut 2000 Schneelanzen und andere Schneeerzeuger verkauft. Die Gruppe ist weltweit in 85 Ländern tätig und hat beim Personalstand erstmals die Marke von 3500 geknackt. Im 2008 eröffneten und dann 2010 und 2016 erweiterten Werk Telfs wurden seither 40 Mio. Euro investiert, die Zahl der Beschäftigten liegt bei 280. In Telfs werden u. a. sämtliche Sesseltypen für alle Seilbahnen und alle patentierten Direktantriebe sowie 1000 Schneeerzeuger hergestellt, ebenso erfolgt hier die Endmontage der automatisch kuppelbaren Klemmen, im Prinoth-Ersatzteillager befinden sich 25.000 Ersatzteile. Jährlich werden bis zu 150 Pistengeräte generalüberholt.

Laut Seeber gibt es eine Welle von Neuentwicklungen bei Design und Technologie. „Innovation ist wie Kinder kriegen, es geht um die Zukunft und bessere Lösungen.“ Die Digitalisierung eröffne auch hier enorme Möglichkeiten wie etwa für das neuentwickelte, auch für andere Lieferanten offene Skiresort-Managementsystem namens Skadii. „Das hilft Skigebiets-Betreibern, macht ihnen das Arbeiten einfacher, schafft einen raschen und perfekten Überblick über alle Teilbereiche und ermöglicht, noch deutlich ressourcenschonender zu arbeiten“, sagt Seeber.

Neben alpinen Seilbahnen mit einer Reihe spektakulärer Projekte wie der 3-S-Bahn am Matterhorn oder der 2-S-Bahn in Oberstdorf, der Fleckalmbahn in Kitzbühel als österreichweit schnellster Einseilumlaufbahn oder dem Facelifting für die Dorfbahn in Serfaus habe man auch die Kabinen oder Sesselbahnen stark weiterentwickelt. Große Zukunft hätten Seilbahnen in Großstädten, von Medellín über Ankara bis Algerien, wo Leitner bereits elf Bahnen gebaut und vier weitere in Bau hat. Neben den Kosten etwa gegenüber einer U-Bahn gebe es weitere große Vorteile.

Mit Prinoth-Pistengeräten war die Gruppe zuletzt bei mehreren Ski-Großevents wie heuer den Weltmeisterschaften in Are und Seefeld Partner. Das werde man auch bei der alpinen Ski-WM 2021 in Cortina und dann mit einem Großauftrag bei den Olympischen Winterspielen in China 2022 sein. In China werde man mit 60 Pistenfahrzeugen im Einsatz sein, wobei ein Teil auch angemietet sei. (va)