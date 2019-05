Boeing: Update für Steuerungs-Software für 737 Max abgeschlossen

Wien/Addis Abeba – Über zwei Monate nach dem Absturz einer Boeing 737 Max in Äthiopien hat der US-Flugzeughersteller Boeing die Entwicklung des Updates für die Steuerungs-Software abgeschlossen. Boeing sei zuversichtlich, dass die 737 Max mit der aktualisierten Software des Steuerungssystems MCAS „eines der sichersten Flugzeuge sein wird, das jemals geflogen wurde“, so Boeing-Chef Dennis Muilenburg am Donnerstag.

Ein Ende des Flugverbots für die Maschinen dieses Typs bedeutet das zunächst allerdings nicht. Beim Absturz einer Boeing 737 Max von Ethiopian Airlines im März und einer Maschine gleichen Typs der indonesischen Fluglinie Lion Air im Oktober waren 346 Menschen ums Leben gekommen. In beiden Fällen hat möglicherweise die MCAS-Software die entscheidende Rolle gespielt.

Software wird noch „rigoros“ überprüft

Die US-Flugaufsichtsbehörde FAA muss die Änderungen zertifizieren, bevor die Boeing 737 Max wieder fliegen darf. Die FAA hatte angekündigt, die Software einer „rigorosen Sicherheitsüberprüfung“ zu unterziehen. Boeing teilte am Donnerstag in Chicago mit, man arbeite daran, der FAA auf deren Anforderung hin weitere Informationen zur Verfügung zu stellen. Dabei gehe es unter anderem darum, wie Piloten in verschiedenen Szenarien mit der Flugzeugsteuerung und den Anzeigen interagierten. Sobald diese Anforderungen erfüllt seien, werde Boeing mit der FAA einen Testflug zur Zertifizierung vereinbaren.

Boeing teilte weiter mit, die aktualisierte Software sei bereits im Flugsimulator und auf Testflügen erprobt worden. Bisher sei das MCAS-System mit dem Update auf 207 Testflügen der 737 Max eingesetzt worden, die mehr als 360 Stunden gedauert hätten. Boeing habe außerdem verbesserte Trainingsmaterialien entwickelt, die nun von der FAA und Flugaufsichtsbehörden anderer Länder überprüft würden. (APA/dpa)