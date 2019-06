Wiener TTTech will Autosparte an die Börse bringen

Wien – Das auf Software für autonomes Fahren spezialisierte Wiener Softwareunternehmen TTTech will seine Autosparte in den kommenden Jahren an die Börse bringen. „Wir wetten darauf, dass der Markt Anfang der 2020er anspringt, und versuchen jetzt noch, möglichst viele Talente anzulocken. In zwei Jahren ist der Börsengang dann ein Thema“, sagte TTTech-Chef Georg Kopetz dem Wirtschaftsmagazin „Trend“.

Der südkoreanische Elektronikkonzern Samsung ist seit Herbst 2017 bei TTTech mit an Bord. Der Smartphone-Weltmarktführer steckte 75 Mio. Euro in die heimische Hightech-Schmiede und baute damals sein Engagement für die Entwicklung selbstfahrender Autos aus. An der TTTech Auto AG hält die TTTech Computertechnik AG laut „Wirtschafts-Compass“ unter 50 Prozent, die Audi AG unter 30 Prozent, Samsung unter 20 Prozent und weitere private und institutionelle Investoren unter 6 Prozent.

Nasday als Zeitlisting

„Ein IPO ist kein Ziel, sondern ein Mittel zum Zweck. Wir wollen neutral und unabhängig bleiben, an der Börse hätten wir diesen Ausweis von Unabhängigkeit und Transparenz“, so TTTech-Chef Kopetz. Das Unternehmen strebt an die Wiener Börse. „Im ATX hätten wir Visibilität und Glaubwürdigkeit. Dazu könnte eine Art Zweitlisting mittels ADRs an der Nasdaq kommen“, so Kopetz.

TTTech wurde im Jahr 1998 als Spin-off der TU Wien gegründet und erzielte als Gruppe im Jahr 2018 rund 125 Mio. Euro Umsatz, in der Autosparte waren es 64 Mio. Euro. Dieses Jahr erwartet der TTTech-Chef ein Wachstum von 50 Prozent. Das Unternehmen beschäftigt aktuell 1.700 Mitarbeiter in 13 Ländern beschäftigt, davon 750 in den Entwicklereinheiten in Serbien, Kroatien und Bosnien-Herzegowina. „Wir wollen in jedem Fall eine Milliarden-Dollar-Umsatz-Company werden, aber das ist eine Zehnjahresstory“, sagte Kopetz dem Wirtschaftsmagazin.

An der TTTech Computertechnik AG hält laut „Wirtschafts-Compass“ die Schweizer HP Wild Holding AG rund 18,3 Prozent, Hermann Kopetz 17,3 Prozent, Georg Kopetz 11,5 Prozent, Mitgründer Stefan Poledna 11,5 Prozent, die B & C Innovation Investments GmbH 9,1 Prozent, die ATHENA Wien Beteiligungen GmbH 7,3 Prozent und Co-Investor TTT GmbH & Co KG 4,8 Prozent sowie die K&P Verwaltungs GmbH 2,1 Prozent. Weitere private Investoren halten in Summe 18,2 Prozent. (APA)