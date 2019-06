Wettbewerbsbehörde genehmigt DHL-Übernahme durch Post - Mit Auflagen

Bestes Ergebnis und “Briefmarken-Hype“

Die Post AG hatte im Vorjahr das beste Ergebnis in der Geschichte und das neunte Jahr in Folge eine Ergebnissteigerung erzielt. Das Betriebsergebnis (EBIT) legte um 1,5 Prozent auf 210,9 Millionen. Euro zu, beim Umsatz gab es ein Plus von einem Prozent auf 1,96 Milliarden Euro. Die positive Entwicklung im Paketgeschäft setzte sich fort (plus 11,5 Prozent), im Briefgeschäft hielt der Abschwung an (minus 2,5 Prozent). Der Personalstand blieb mit 20.545 Vollzeitkräften stabil.