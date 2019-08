Pleite von HTI-Tochter gefährdet ganze Firma: Gut 200 Jobs in Gefahr

Stichwort: HTI High Tech Industries AG

Die in Wien börsennotierte HTI High Tech Industries AG mit Sitz in St. Marien bei Neuhofen in Oberösterreich ist eine Technologiegruppe, die auf den Bereich Aluminium-Druckguss spezialisiert ist. 2018 wurden Stellen abgebaut und das Kunststoffspritzgussgeschäft verkauft. So schmolz die Mitarbeiterzahl auf nur mehr gut 200 zusammen. Jetzt wackelt die Fortführung des gesamten Konzerns