Benkos Signa holt sich 1,2 Milliarden Euro am Kapitalmarkt

Wien – Die Signa Gruppe des österreichischen Immobilien-Investors Rene Benko baut ihren Kapitalpuffer deutlich aus. Insgesamt werden 1,2 Milliarden Euro an Kapital lukriert, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das Geld solle für weitere Zukäufe und zur Erweiterung der Liquiditäts-Puffer verwendet werden.

Gestern, Mittwoch, hat die Signa Holding 700 Millionen Euro aus einer Kapitalerhöhung mit bestehenden Gesellschaftern lukriert, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Zudem plant die Tochter Signa Prime Selection für den 17. September eine Kapitalerhöhung in Höhe von weiteren 500 Mio. Euro. Diese sei schon vollständig gezeichnet, hieß es vom Unternehmen.

20 Milliarden Euro Gesamtvermögen

„Nach Abschluss der Kaufhof-Transaktion stehen der gesamten Gruppe Liquiditätsreserven von mehr als einer Milliarde Euro für zukünftiges Wachstum zur Verfügung“, so Signa. Das Gesamtvermögen des Konzerns an Immobilien übersteige zum Jahresende 20 Milliarden Euro.

Signa entwickelt laut eigenen Angaben an zehn Standorten in Österreich, Deutschland, Italien, der Schweiz und Luxemburg Projekte, das gesamte Projektvolumen betrage 9 Milliarden Euro. Anfang 2019 weitete das Unternehmen seine Aktivitäten auf den US-Markt aus und erwarb das Chrysler Building in New York für über 150 Millionen Dollar. (APA)