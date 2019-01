Tag der Lehre lockte 5000 Schüler nach Innsbruck

Innsbruck – Gestern fand zum vierten Mal der „Tag der Lehre“ in der Innsbrucker Messe statt. Über 30 Lehrberufe wurden den rund 5000 Schülern präsentiert. Durchgeführt wurde die Veranstaltung vom Land Tirol, der Arbeiterkammer, dem Arbeitsmarktservice sowie der Industriellenvereinigung (IV), der Bildungsdirektion Tirol und den Tiroler Fachberufsschulen.

Auf der Veranstaltung wurden auch Florian Schwarzenauer vom Lehrbetrieb „DBM Installationstechnik“ in Strass im Zillertal von Landeshauptmann Günther Platter geehrt. Schwarzenauer holte bei den Berufseuropameisterschaften in Budapest Gold. „Die Lehre ist ein starkes Fundament für eine sichere berufliche Zukunft“, betonte Platter. Und die Veranstaltung sei auch eine ideale Möglichkeit, jungen Menschen zu zeigen, was mit einer Lehre alles möglich ist.

Auch IV-Geschäftsführer Eugen Stark betonte in diesem Zusammenhang die vielfältigen Möglichkeiten, die eine Lehre in der Industrie biete. „Nicht selten führt dieser Weg über die qualifizierte Fachkraft hin in leitende Positionen bis hin zum Unternehmertum.“

Rund 5000 Schüler und deren Eltern besuchten gestern den Tag der Lehre in der Innsbrucker Messe. - Müllner

Wirtschaftslandesrätin Zoller-Frischauf verwies auf die Unterstützung des Landes. So seien im Kursjahr 2017/18 1,5 Mio. Euro für Maßnahmen bereitgestellt worden, um sozial benachteiligten und lernschwachen Jugendlichen eine überbetriebliche Ausbildung zu ermöglichen. „Des Weiteren stellen wir im Rahmen der Digitalisierungsoffensive auch Mittel zur Verfügung, um die Lehre als attraktiven Ausbildungsweg zu positionieren“, so Zoller-Frischauf.

„Der Tag der Lehre ist nur eine von vielen Maßnahmen, die wir zur Stärkung der dualen Ausbildung ins Leben gerufen haben“, betonte dabei Landesrätin Beate Palfrader und verwies auf die Ausbildungsbeihilfen des Landes und das Bildungsgeld-Update.

Die Jugendlichen konnten sich die vorgestellten Berufe ansehen. - Müllner

Mit den Lehrlingszahlen ging es in Tirol zuletzt wieder bergauf. 3438 Lehrlinge starteten 2018 nach Angaben der Tiroler Wirtschaftskammer in ihr erstes Ausbildungsjahr, was einem Plus von 2,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspreche. „Diesen positiven Trend müssen wir weiterhin aufrechterhalten, indem wir das Image der Lehre laufend stärken“, erklärte WK-Präsident Christoph Walser. AK-Präsident Chef Erwin Zangerl betonte dabei die „intensive“ Zusammenarbeit der Sozialpartner in diesem Bereich. „Die gemeinsamen Anstrengungen im Rahmen der Fachkräfteplattform zeigen mittlerweile erste Erfolge“, erklärte Zangerl.

Die stellvertretende Geschäftsführerin des AMS Sabine Platzer-Werlberger verwies in diesem Zusammenhang auch auf die Möglichkeit, auf dem zweiten Bildungsweg eine Lehre zu absolvieren. (hu)