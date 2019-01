Wirtschaftsklima: Flaute in Europa, USA vor Rezession

Innsbruck – Das internationale Wirtschaftsklima habe sich eingetrübt, und das rascher als ursprünglich angenommen, sagt der Chefökonom der UniCredit Bank Austria, Stefan Bruckbauer, gegenüber der TT. Warum das jetzt in diesem Ausmaß passiert, wisse keiner so genau. Es gebe aber „zu viele internationale Nadelstiche, die noch vor einem Jahr wirkungslos geblieben wären“, verweist Bruckbauer auf die wankelmütige und von vielen als bedrohlich empfundene Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump, auf den völlig unklaren Brexit sowie Spannungen etwa mit Russland oder der Türkei.

Bruckbauer rechnet damit, dass die Effekte der Steuerpolitik Trumps, die zunächst den Aufschwung weiter verlängert habe, verpuffen und die USA 2020 in eine Rezession rutschen werden. „Amerika landet und Europa schwächelt.“ Das Exportwachstum etwa des Euroraums sei bereits im Vorjahr von zuvor 4 auf 0 Prozent geschrumpft. Rezession drohe in der EU aber keine, so Bruckbauer, der auch mit keinem harten Brexit rechnet. Dessen Folgen seien in Großbritannien, das über die Hälfte der Exporte in die EU und sieben der zehn wichtigsten Handelspartner dort habe, in jedem Fall weit massiver als für die EU-Länder. „Die Frage ist, wie die Briten am Ende ihr Verhältnis mit der EU geregelt haben werden – Partnerschaft mit offenem Arbeitsmarkt, bei der auch weiter in die EU-Kasse eingezahlt werden muss, wie die Schweiz und Norwegen, eine Zollunion wie die Türkei oder massive Schranken wie bei Russland.“ Letzteres wäre die schlechteste Option.

Für Österreich rechnet Bruckbauer ebenfalls mit einer Abschwächung, mit 1,9 Prozent Wachstum (2020 dann nur noch 1,3 Prozent) liege man aber weiter klar vor Deutschland (Prognosen für heuer plus 1 bis 1,3 Prozent). Österreich habe das höhere BIP pro Kopf als Deutschland und auch die höheren Einkommen. Der neue Familienbonus Plus helfe heuer der österreichischen Konjunktur.

Dass die angekündigte Steuerreform mit einer Absenkung der Abgabenquote auf etwa 40 Prozent trotz schwächerer Konjunktur finanzierbar bleibt, hält Bruckbauer „für nicht unrealistisch“. Auf der Ausgabenseite müsse es aber gleichzeitig auch Einsparungen geben. (va)