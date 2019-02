Dicke Luft: Sind Stickoxide wirklich das geringere Übel?

Innsbruck – Eine Gruppe deutscher Lungenärzte hat kürzlich die geltenden Stickoxid-Grenzwerte in einer Petition als unsinnig und aktuelle Studien als „unwissenschaftlich“ bezeichnet. Eine Erklärung dafür hat der Umweltmediziner Heinz Fuchsig: „Leider eignet sich Stickstoffdioxid (NO2) viel besser für einen ‚Wirtschaftskrieg‘ als das schwerwiegendere Problem, nämlich die ultrafeinen Luftschadstoffe (UFP).“ Wobei er sich dagegen verwehre, die Aussagen der Lungenärzte zu untermauern. „Die verweigern die Erkenntnis, dass es den Schaden gibt, da könnte man genauso das Risiko durch hohen Blutdruck oder Cholesterin bezweifeln.“

Die WHO schätze in ihrem jüngsten Bericht, dass rund 9 Mio. Menschen jährlich durch Feinstaub sterben. Diese ultrafeinen Partikel würden „tief in die Lungen und das Herzkreislaufsystem eindringen und Krankheiten wie Schlaganfall, Herzerkrankungen, Lungenkrebs, COPD und Lungenentzündung verursachen“. NO2 werde wegen fraglicher Sterblichkeit nicht erwähnt. Dabei will der Umweltsprecher der Ärztekammer die aktuellen Grenzwerte aber nicht infrage stellen: „NO2 ist Vorläufer von Ozon, führt zur Überdüngung und kann bei hohen Konzentrationen, wie sie in Fahrzeugkabinen auftreten, Asthmatikern schaden. Es besteht aber der begründete Verdacht, dass viele Langzeitwirkungen von NO2 von anderen, gleichzeitig vorkommenden Luftschadstoffen, Allergenen und Infektionserregern verursacht werden.“ Für die epidemiologisch dem Stickstoffdioxid NO2 zugeschriebenen Gesundheitsschäden seien vermutlich überwiegend ultrafeine Partikel samt Beladung mit polyzyklischen Aromaten und Metallabrieb aus dem Motor, wie Nickel, verantwortlich.

„Umweltschutz und Medizin haben den technischen Fortschritt übersehen – seit 1998 ist der Druck in Dieselmotoren bis auf 3000 Bar gestiegen“, so Fuchsig. Man habe geglaubt, UFP würden mit dem Mess-Standard PM2,5 ausreichend erfasst. Die Motorenentwicklung habe aber rasante Fortschritte gemacht, der Diesel sei viel leistungsfähiger geworden. Erst dadurch sei ein primäreres Partikel derart extrem klein (20 nm – quasi PM0,02) geworden.

Ultrafeinstaub durchdringt die Lungenbläschen und wurde bereits in Gehirnen von Ungeborenen gefunden und kann auch beim Erwachsenen bis ins Gehirn gelangen. Kinderärzte haben 2018 gewarnt, dass diese Partikel pränatal die Blut-Hirn-Schranke beschädigen und lebenslang mental beeinträchtigen könnten. „Fahrverbote brauchen wir wenn, dann für Schwerfahrzeuge ohne Filter und nicht für relativ harmlosere Pkw mit überhöhtem NO2-Ausstoß“, so Fuchsig. Was es dringender brauche, sei europäisches Handeln zum Thema UFP und das würden alle Epidemiologen und Umweltmediziner bestätigen. Denn was auch ein Problem bezüglich Klimaerwärmung sei – Ruß führt besonders auch zur Erwärmung der Arktis –, ist die bei uns und in vielen anderen Ländern fehlende Nachrüstung mit Partikelfiltern der vielen und noch lange im Betrieb stehenden Lkw, Busse und Baumaschinen. Diese Nachrüstung sei nicht nur viel wirksamer (99,99 Prozent weniger Partikel) als die Nachrüstung von Pkw mit SCR-Katalysatoren (die eine NO2-Reduktion um rund 70 Prozent bringen), sondern auch um den Faktor vier billiger.

Dass es möglich ist, zeige die Schweiz. Hier wurden durch eine niedrigere Maut für Lkw mit Filtern, den Ersatz der Mineralölsteuer nur für Busse mit Filtern etc. rund 50.000 Fahrzeuge nachgerüstet und der Grenzwert für PM2,5 vom EU-Wert 25 µg

m³ auf den WHO-Wert von 10 µg/m³ gesenkt. Der Dachverband internationaler Lungenfacharztgesellschaften unterstützt diese WHO-Richtwerte.

Gesundheitsschädliche Effekte von Luftschadstoffen sind in der Allgemeinbevölkerung und auch bei Patienten mit verschiedenen Grunderkrankungen gut belegt. Zu den gefährdeten Bevölkerungsgruppen zählen Kinder, ältere und kranke Menschen. Die Hauptlast der durch Partikel hervorgerufenen Erkrankungen stellt – epidemiologisch und experimentell erhoben und biologisch plausibel – die Zunahme an Herzinfarkten und Schlaganfällen dar. „Allerdings sei eben nicht einfach zu belegen, dieser oder jene Patient hat seine Erkrankung, weil er zu lange zu vielen Dieselabgasen ausgesetzt war“, so Uni-Professorin Judith Löffler-Ragg von der Universitätsklinik für Innere Medizin II. „Wir führen aber auch bei uns an der Uni-Klinik Untersuchungen durch und versuchen beispielsweise die in Innsbruck gemessenen Schadstoffwerte mit der Häufigkeit der Vorstellungen an der Notfallambulanz zu korrelieren“, erklärt die Lungenspezialistin. Und man finde auch jahreszeitlich abhängige Verläufe von Schadstoffbelastung und Verschlechterungsphasen der COPD, deren genauer Zusammenhang weiter untersucht werden muss. Zudem ist Löffler-Ragg aufgefallen, dass unter den lungenkranken Patienten auch sehr viele Lkw-Fahrer seien, häufig Raucher, die sich besorgt über das Berufsrisiko äußern.

Man dürfe eben nicht vergessen, dass Erkrankungen bzw. deren Auslösern immer viele Faktoren zu Grunde liegen. Andererseits wird die Tatsache, dass man nicht unmittelbar die Ursache auf „den Umweltfaktor“ zurückführen kann, in Diskussionen bzw. Auseinandersetzungen häufig als „nicht schädlich“ ausgenützt. Grundsätzlich sei die Diskussion daher wichtig, um die Komplexität der Schadstoffbelastung aufzuzeigen, denn das bedeute, dass notwendige Anpassungen beschleunigt werden müssen. (hu)