Abbiegeassistent: Mit Millionenhilfe raus aus dem toten Winkel

Von Cornelia Ritzer

Wien, Innsbruck – Abbiegeassistenten bei Lkw können das Leben von Fußgängern oder Radfahrern, die bei einer Kreuzung im toten Winkel nicht gesehen werden, retten. Das ist nach einer Serie von teilweise tödlichen Zusammenstößen von abbiegenden Fahrzeugen mit Menschen in Wien unbestritten. Doch wer soll die Nachrüstung von älteren Lkw – neuere werden bereits serienmäßig mit Assistent geliefert – mit dem modernen System bestehend aus Kamera, akkustischem Signal und teils automatischer Bremsung bezahlen? Das ist heute Thema auf dem von Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) einberufenen Lkw-Sicherheitsgipfel.

Schon festgelegt haben sich die Wiener Wirtschaftskammer (WKW) und die Stadt Wien: Eine Million Euro werden für die Lkw-Nachrüstung mit Abbiegeassistenten an Wiener Betriebe ausgeschüttet. Nachsatz: wenn auch der Bund etwas zahlt. Insgesamt sind derzeit rund 8000 Lkw über 3,5 Tonnen in Wien registriert. Laut Wiener Kammerchef Walter Ruck sind schon ein Fünftel mit einem der gängigen Abbiegeunterstützungssysteme ausgestattet. Die Nachrüstung pro Fahrzeug koste bis zu 2500 Euro. Damit belaufen sich die Gesamtkosten für die Ausstattung der in der Bundeshauptstadt angemeldeten Lastwagen auf etwa zehn Millionen Euro.

Schätzungen, wie viel die Erhöhung der Lkw-Sicherheit in Tirol kosten würde, hat die Tiroler Wirtschaftskammer aufgrund fehlender aktueller Zahlen nicht. Auch sei die Situation in Tirol wegen „des hohen Anteils von im Ausland zugelassenen Lkw“ anders als jene in Wien, so Josef Ölhafen, Geschäftsführer der Sparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Tirol (WKT). Es dürfe nicht zu Wettbewerbsnachteilen für heimische Transportunternehmer kommen. Die Wiener Stadtregierung und die WKW stellen sich Fahrverbote für nicht umgerüstete Lkw vor.

Ölhafen hält auch deshalb vereinzelte Ausrüstungsvorschriften in den Bundesländern für nicht zielführend: „Wir sperren uns nicht gegen Maßnahmen, die der Verkehrssicherheit dienen. Aber es braucht eine bundesweite Lösung.“ Der Spartengeschäftsführer plädiert für eine EU-weite Lösung. Ölhafen ist für eine finanzielle Unterstützung für Unternehmen, die nachrüsten wollen: „Wir können uns alles vorstellen, was der Wirtschaft unter die Arme greift.“ Finanzielle Zuschüsse seien ein Anreiz, Lkw rasch auf den neuesten Sicherheitsstandard zu bringen.

Auch Tirols Landeshauptmann-Stellvertreterin Ingrid Felipe (Grüne) kann sich eine finanzielle Beteiligung des Landes vorstellen – das hänge „aber ganz klar vom Beitrag des Bundes ab“. Aus diesem Grund will sie die Ergebnisse des heutigen Sicherheitsgipfels abwarten, da für die legistische und finanzielle Umsetzung der Bund zuständig sei. Nach einer Einschätzung der Abteilung Verkehrsrecht in Tirol könnten die Kosten für die Nachrüstung auf moderne Abbiegeassistenten aus dem Wunschkennzeichenfonds gezahlt werden.

Wiens Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne) erwartet sich beim Gipfel rechtliche Rahmenbedingungen, um die Verpflichtung zur Nachrüstung vorschreiben zu können. Dem erteilte die Wirtschaftskammer Österreich (WKO) eine Absage. Vielmehr werde auf eine freiwillige Nachrüstung gesetzt, sagte Alexander Klacska, Obmann der Bundessparte Transport und Verkehr.