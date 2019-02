32,6 Prozent der Energie aus Erneuerbaren, Kritik an Biomasse

Wien – 90 Prozent der 47 vom Ende staatlicher Förderungen bedrohten Biomasseanlagen sollen auch nach der Novellierung des Ökostrom-Gesetzes eine Zukunft haben. So laute die Zielsetzung des Umweltministeriums, in die auch der heimische Biomasseverband sein Vertrauen setzt, sagte der Präsident des Verbandes, Franz Titschenbacher, am Montag vor Journalisten.

Denn Biomasse sei im Hinblick auf die geplante Energiewende ein unerlässlicher Energielieferant. „Die nationalen Klima- und Energieziele sind nur mit Bioenergie erreichbar,“ so Titschenbacher. Zur Erreichung der Pariser Klimaziele will die österreichische Bundesregierung bis 2030 ihren Gesamtstromverbrauch zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energieträgern decken.

Im EU-Vergleich auf Platz fünf

Von diesem Ziel sei man derzeit allerdings noch etwas entfernt. 2017 wurde in Österreich 32,6 Prozent der Energie von erneuerbaren Energieträgern erzeugt, sagt Peter Liptay vom Biomasseverband. Im EU-weiten Vergleich liegt Österreich damit auf Platz fünf. Im heimischen Bundesländervergleich war Kärnten mit 52,9 Prozent Spitzenreiter, gefolgt von Salzburg (49,1 Prozent) und dem Burgenland (47,7 Prozent). Am letzten Platz abgeschlagen liegt Wien mit nur neun Prozent Energieerzeugung aus erneuerbaren Ressourcen.

Das Potenzial der Bioenergie sei damit aber bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Die bisher eingesetzte Bioenergie stamme vor allem aus Nebenprodukten der Land- und Forstwirtschaft, vor allem in der Landwirtschaft gebe es aber noch unentdeckte Reststoffpotenziale, so Titschenbacher. Prognosen des Verbands zufolge könne der Verbrauch aus Bioenergie in Österreich bis 2030 bis auf knapp unter 350 Petajoule (PJ) und damit um 100 PJ zum Niveau von 2016 ausgebaut werden. Das wäre eine Erhöhung des Biomasseeinsatzes um 35 Prozent.

Bericht kritisiert Biomasse

Bis 2050 könnten sogar mehr als 450 PJ aus Bioenergie stammen, die damit zum bedeutendsten Energieträger aufsteigen und sogar Kohle und Erdgas, die zwei derzeit wichtigsten Energielieferanten, überholen. Dementsprechend fordert der Biomasseverband auch von der Regierung, sich langfristig wieder mehr auf Bioenergie zu konzentrieren, so Titschenbacher.

In diesem Kontext lässt ein Bericht der nationalen Wissenschafts-Akademien der EU-Länder aufhorchen. Die Dachorganisation der europäischen Akademien EASAC, der auch die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) angehört ist überzeugt, dass sogenannte CCS-Technologien zur Abscheidung und Speicherung von CO2 in der Klimastrategie der EU an Bedeutung gewinnen müssen, um CO2-Emissionen zu kompensieren. In einem neuen Bericht äußern sich die Akademien allerdings sehr kritisch über den Einsatz von Biomasse, diese sei nicht automatisch eine nachhaltige Energieform.

Umstellung von Kohle auf importierte Biomasse

Als „äußerst problematische Entwicklung“ wird in dem Bericht die in großem Umfang betriebene Umstellung von Kohle auf importierte Biomasse gesehen, speziell die Einfuhr von Holzpellets aus anderen Ländern für die Stromerzeugung. Getrieben werde dies durch Regelungen, die Verbrennung dieser Biomasse als emissionsfrei zu bilanzieren. Dies ermöglicht Ländern, ihren im EU-Emissionshandelssystem deklarierten CO2-Ausstoß zu reduzieren, „obwohl diese Praxis ihre Emissionen tatsächlich erhöhen kann“.

Tatsächlich würden aber die geringere Energiedichte der Biomasse und die Emissionen aus der Lieferkette das CO2 in der Atmosphäre erhöhen und damit die globale Erwärmung beschleunigen. Für die EASAC leistet Energie aus Waldbiomasse keinen effektiven Beitrag zur Verringerung des Klimawandels und sollte daher nicht als nachhaltige Energieform bezeichnet werden.

Erhebliche Unsicherheiten

Als „kostengünstigster und praktikabelster“ Ansatz für eine CCS-Technologie wird in dem Bericht ein Stopp der Entwaldung, Wiederaufforstung, die Erhöhung des Kohlenstoffgehalts im Boden und der Schutz von Feuchtgebieten genannt. Dies sei sowohl für Entwicklungs- als auch für Industrieländer relevant.

Allerdings sei die Kapazität dieser Kohlenstoffsenken innerhalb weniger Jahrzehnte ausgeschöpft. Die Rolle der Bioenergie bei der CO2-Abscheidung und Speicherung sei „mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten verbunden“, sowohl hinsichtlich ihrer Umweltauswirkungen, als auch was ihr Netto-Potenzial betrifft, CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen. (APA)