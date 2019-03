Harter Brexit, harte Folgen auch für Tiroler Wirtschaft

Innsbruck – Noch ist offen, ob Großbritannien wie geplant am 29. März aus der EU austritt und unter welchen Umständen das erfolgt. Hinter den Kulissen wird kräftig gerungen, auch eine Verschiebung des Brexits ist denkbar. Derzeit ist jedenfalls unklar, ob es zu einem „harten“ Brexit ohne EU-Abkommen kommt oder sich die Briten mithilfe eines Abkommens relativ von Europa trennen. Diese Unsicherheit trifft auch Unternehmen an mehreren Fronten. Der Holzkonzern Egger aus St. Johann beispielsweise betreibt ein Werk im englischen Hexham und eines im schottischen Auchinleck. Ein Brexit – „hart“ oder „weich“ – werde den Warenstrom beeinflussen, erklärt Egger-Sprecher Thomas Leissing. „Zwar produzieren wir dort für den britischen Markt, doch wir haben Materialien, die wir vom Kontinent anliefen müssen, etwa Kantenschichtstoff für die Möbelfertigung“, erklärt der Manager. „Ohne ein Abkommen werden wir solche Materialien dann verzollen müssen.“ Internen Berechnungen zufolge würde ein harter Brexit die Einfuhr dieser Zusatzwaren nach England um 7 % verteuern. „Auch Rohstoffe wie Leim oder Methanol müssten importiert und verzollt werden“, ergänzt Leissing. Angesichts der Brexit-Unsicherheit würden daher bereits die Lager auf der Insel gefüllt. „Jeder füllt die Lager auf, auch aus Sorge davor, dass die Rohstoffe ausgehen, wenn Lkw nach einem Brexit ewig an der Grenze warten müssen“, so Leissing.

Stichwort Grenze: Hier sei Großbritannien säumig, die nötige Infrastruktur aufzubauen. „Man benötigt etwa Parkplätze, IT-Systeme, Beamte – im französischen Calais wird das gebaut, die Engländer aber machen das nicht“, weiß Leissing zu berichten. Auch die Egger-Werke in England müssten sich für die Zoll-Thematik umstellen. „Wir übernehmen die ganze Verzollung, bräuchten aber dafür auch Ansprechpartner in England.“

Ungelöst sei in England bislang auch das Thema Arbeitsgenehmigung. „Wir haben österreichische Mitarbeiter in England. Die sind natürlich nervös“, schildert Leissing. Sie seien schließlich auf die Insel gegangen, um dort zu bleiben. „Großbritannien müsste erst ein Gesetz verabschieden, damit diejenigen EU-Bürger, die bereits in England arbeiten, auch nach dem Brexit bleiben dürfen.“ In diesem Zusammenhang sei auch die Frage der Arbeitserlaubnis etwa für Montagearbeiter offen, wenn diese nach dem Brexit zum Beispiel für ein halbes Jahr nach England müssen.

Der Brexit werde EU-Firmen jedenfalls langfristig betreffen. „In der EU gelten großteils gesetzlich gleiche Normen. Jede Gesetzesentwicklung in England wird sich künftig nicht nach der EU richten – von der Arbeitsplatzsicherheit über den Formaldehydanteil in Baustoffen bis zu Bauordnungen für Holzbauten: Vielleicht müssen wir für den UK-Markt eigene Platten produzieren, wer weiß?“, so Leissing.

Auch für den Tiroler Tourismus werfe ein „harter“ Brexit wesentliche Fragen auf, sagt Touristiker und Seilbahnobmann Franz Hörl. „Dabei geht es nicht nur um die neuen Regelungen für künftig nicht mehr als EU-Bürger einreisende Gäste, sondern vor allem auch um die Beschäftigung von britischen Arbeitskräften in Tirol“, so Hörl. Zu den zentralen Themen zähle dabei unter anderem die Zukunft jener britischen „Tour Operators“, die Gesamtpakete in Tirol anbieten. „Diese bieten ihren Gästen vor allem im Winter Komplett­angebote an und setzen diese vor Ort mit eigenem Personal um. Dazu zählen nicht nur die Skilehrer, sondern auch die Arbeitskräfte in den Unterkünften“, schildert der Zillertaler: „Wenn es künftig nicht mehr möglich ist, Briten als Saisonarbeitskräfte einzusetzen, droht dieses in manchen Tourismusregionen durchaus umsatzrelevante Modell einzubrechen.“ Für bestehende Saisonarbeitsverhältnisse gelte: Briten können bis zum Ende des Beschäftigungsverhältnisses im selben Unternehmen beschäftigt bleiben. Für künftige Job-Verhältnisse werde eine Rot-Weiß-Rot-Karte plus mit vereinfachten Bedingungen und unbeschränktem Arbeitszugang zur Verfügung stehen. Britische Skilehrer, die beim Brexit über eine aufrechte Bewilligung verfügen, sollen weiter als solche arbeiten können.

Wie sehr die Brexit-Unsicherheit Tirols Unternehmer belastet, zeigte unlängst auch eine Veranstaltung der Wirtschaftskammer, an der rund 100 Tiroler Unternehmensvertreter teilnahmen. „Was bedeutet es, in einen Drittstatt zu exportieren? Was bedeutet es, wenn Zölle anfallen? Wie muss ich mich um britische Mitarbeiter kümmern? Brauche ich neue Zertifizierungen, wenn ich meine Produkte in Großbritannien absetzen will?“, waren dabei nur einige der vielen Fragen, die bei den heimischen Produzenten thematisiert wurden, schilderte Gregor Leitner von der Außenwirtschaftsstelle der Tiroler Wirtschaftskammer. „Wenige bereiten sich wirklich vor, die meisten beobachten, einige füllen ihre Lager auf“, schilderte Leitner: „Auf vieles kann man aber eh erst im letzten Moment reagieren, wenn das Ende bekannt ist.“ (mas, ecke)