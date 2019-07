Ex-Ministerin schließt sich Mercosur-Kritik an

Wien – Der Gegenwind in Österreich am geplanten Handelsabkommen Mercosur wird immer stärker. Mit Ausnahme der WIrtschaftskammer, der Industriellenvereinigung, dem ÖVP-Wirtschaftsbundes und den Neos vormiert sich in Österreich eine immer breitere Front gegen den Freihandel mit Brasilien, Argentinien, Paragay und Uruguay.

Warnungen vor Importen von Billig-Fleisch das nicht mit den österreichsichen Standards vergleichbar sei, sowie vor einer Übersättigung des Marktes kamen bereits im vergangen Jahr von den Bauernvertretern in der Landwirtschaftskammer. Auch die damalige Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) sprach von Problemfeldern, auf TT-Anfrage wollte man aber damals im Ministerium„laufende Verhandlungen nicht kommentieren“ und verwies auf die Zuständigkeit für die Verhandlungen in den damals ebenfalls ÖVP-geführten Außen- und Wirtschaftsressorts. Gestern schloss sich Köstinger ebenso wie Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) der Kritik an.

„Es kann nicht sein, dass die EU die Qualitätsanforderungen für unsere Landwirtschaft immer höher schraubt und gleichzeitig die Märkte für Produkte öffnet, die diese Anforderungen nicht erfüllen müssen“, so Köstinger. Sie fordert „faire Marktbedingungen“ .